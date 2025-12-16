Фильм Ильгара Сафата о Карабахской войне удостоен двух призов Goldenhorn International Film Festival

Полнометражный художественный фильм Ильгара Сафата "Родная земля" (Doğma torpaq) одержал победу сразу в двух номинациях на международном кинофестивале 5.Goldenhorn International Film Festival в Стамбуле (Турция) - Best Feature Fiction Academic Award и Best Director of Photography.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

"Эта награда стала не просто фестивальным успехом, а убедительным свидетельством того, что искренние, глубоко прочувствованные истории, рождённые из любви к родной земле, находят живой отклик у международной аудитории. Визуальная выразительность фильма, его художественная цельность и авторский почерк были по достоинству оценены профессиональным жюри. Успех фильма "Родная земля" - это важная веха для национального кинематографа и ещё один шаг к его широкому признанию за пределами страны", - говорится в сообщении.

Фильм "Doğma torpaq" (Родная земля) снят киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

Фильм является первым художественным произведением, снятым на освобождённых от оккупации землях после 44-дневной Отечественной войны, в городе Шуша. Картина охватывает три ключевых этапа новейшей истории Азербайджана: изгнание соотечественников с исторических азербайджанских земель - ныне территории Армении, события первой Карабахской войны, включая геноцид в Ходжалы, а также триумфальную Победу Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Сюжет фильма разворачивается в 1992 году, в непростое и ответственное время, когда независимая Азербайджанская Республика ведёт борьбу против армянских сепаратистов в Карабахе. Журналистка Миранда приезжает из Лондона в Азербайджан, чтобы снять документальный фильм о кавказском барсе. Судьба сталкивает её с разведчиком Эмилем, с которым им предстоит пройти множество тяжёлых испытаний...

Съёмки фильма проходили не только в Шуше, но и в Баку, Гобустане, Губе, Барде, Загаталы, Гахе. Автор сценария и режиссёр - Ильгар Сафат, генеральный продюсер - Нариман Мамедов, линейный продюсер - Лейла Достализаде, оператор-постановщик - Константин Эсадзе, композитор - Араз Гумбетли, звукорежиссёр - Иван Гусаков и Мехман Надиров.