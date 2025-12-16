https://news.day.az/azerinews/1802820.html Mərkəzi Bankda media nümayəndələrinin iştirakı ilə tədiyə balansının açıqlanmasına dair brifinq keçirilib - FOTO Dekabrın 15-də Mərkəzi Bankda media nümayəndələrinin iştirakı ilə 2025-ci ilin doqquz ayı üzrə tədiyə balansının açıqlanmasına dair brifinq keçirilib. Bu barədə Day.Az tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.
Dekabrın 15-də Mərkəzi Bankda media nümayəndələrinin iştirakı ilə 2025-ci ilin doqquz ayı üzrə tədiyə balansının açıqlanmasına dair brifinq keçirilib.
Bu barədə Day.Az tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, brifinqdə tədiyə balansının komponentləri üzrə məlumatlar təqdim olunub və media nümayəndələrinin mövzu ətrafında sualları cavablandırılıb.
Həmçinin eyni tarixdə Mərkəzi Bankda iqtisadçı ekspertlərin iştirakı ilə 2025-ci ilin doqquz ayı üzrə tədiyə balansının təqdimatı keçirilib.
Təqdimat zamanı tədiyə balansının komponentləri üzrə geniş müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılıb, ekspertlərin sualları cavablandırılıb.
