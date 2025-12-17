Азербайджан и Малайзия оценили возможности сотрудничества по развитию исламских финансов
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на регулирующий орган.
Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тарлан Расулов встретился с делегацией во главе с председателем малазийской группы компаний Al-Hidayah Group Дато Ку Джафаром Ку Шаари.
В рамках встречи обсуждались вопросы развития исламских финансов, расширения продуктового ассортимента в этом направлении, а также возможности институционального сотрудничества.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам, направленным на развитие исламского банкинга в рамках утвержденной ЦБА "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", и вопросам, представляющим взаимный интерес.
