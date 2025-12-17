Азербайджан и Малайзия оценили возможности сотрудничества по развитию исламских финансов

Оценены возможности сотрудничества Азербайджана и Малайзии по развитию исламских финансов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на регулирующий орган.

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тарлан Расулов ​​встретился с делегацией во главе с председателем малазийской группы компаний Al-Hidayah Group Дато Ку Джафаром Ку Шаари.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития исламских финансов, расширения продуктового ассортимента в этом направлении, а также возможности институционального сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по инициативам, направленным на развитие исламского банкинга в рамках утвержденной ЦБА "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", и вопросам, представляющим взаимный интерес.