https://news.day.az/society/1803014.html На этих территориях Баку временно прекратится газоснабжение Сегодня в некоторых районах Сабаильского и Ясамальского районов столицы будет временно прекращена подача газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". С 10:00 в Сабаильском районе, на территории 20-го участка, подача газа будет ограничена в связи с ремонтом регулятора и заменой задвижки.
Сегодня в некоторых районах Сабаильского и Ясамальского районов столицы будет временно прекращена подача газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
С 10:00 в Сабаильском районе, на территории 20-го участка, подача газа будет ограничена в связи с ремонтом регулятора и заменой задвижки. В Ясамальском районе газоснабжение будет приостановлено из-за устранения выявленной утечки на подземной газовой линии, а также переноса участка газопровода.
Работы носят плановый характер и будут завершены в кратчайшие сроки.
