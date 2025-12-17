На этих территориях Баку временно прекратится газоснабжение

Сегодня в некоторых районах Сабаильского и Ясамальского районов столицы будет временно прекращена подача газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

С 10:00 в Сабаильском районе, на территории 20-го участка, подача газа будет ограничена в связи с ремонтом регулятора и заменой задвижки. В Ясамальском районе газоснабжение будет приостановлено из-за устранения выявленной утечки на подземной газовой линии, а также переноса участка газопровода.

Работы носят плановый характер и будут завершены в кратчайшие сроки.