В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

В районе Хасса турецкой провинции Хатай зафиксировано землетрясение магнитудой 4.

По данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы на глубине 7,41 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.