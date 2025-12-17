https://news.day.az/world/1803022.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). В районе Хасса турецкой провинции Хатай зафиксировано землетрясение магнитудой 4. По данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы на глубине 7,41 километра.
