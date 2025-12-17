SOCAR и ENOC обсудили расширение сотрудничества в энергосекторе

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и член совета директоров и генеральный директор группы Emirates National Oil Company (ENOC) Хусейн Лута обсудили расширение сотрудничества в энергетическом секторе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между компаниями и подчеркнули значение Меморандума о взаимопонимании, подписанного между SOCAR и компанией Dragon Oil в ноябре текущего года, с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в различных сегментах энергетического сектора, включая разведку, добычу, цифровизацию, трейдинг, маркетинг и другие сферы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 4 ноября 2025 года SOCAR и её торговое подразделение SOCAR Trading подписали Меморандум о взаимопонимании с Dragon Oil, дочерней компанией ENOC. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области разведки, добычи, развития и маркетинга, а также исследование возможностей для будущих совместных проектов в нефтегазовом секторе.

SOCAR основана в 1992 году. Компания работает по всему нефтегазовому циклу: разведка, добыча, переработка и экспорт нефти и газа. Управляет сетью автозаправочных станций и международными активами в ряде стран, участвует в торговле энергоресурсами и является ключевым игроком экономики Азербайджана.

ENOC - государственная энергетическая компания из Дубая, созданная в 1993 году и полностью принадлежащая правительству Дубая через Investment Corporation of Dubai. Крупный интегрированный игрок в нефтегазовом секторе, работающий по всей цепочке ценностей: разведка и добыча, поставка и переработка, терминалы, розничная сеть топливных станций и авиационное топливо, а также торговля и логистика энергоносителей.

ENOC управляет собственной нефтеперерабатывающей инфраструктурой (включая завод в Джебель Али), сетью автозаправочных станций в ОАЭ и обслуживает клиентов примерно в 60 зарубежных рынках.

Компания поддерживает значимое присутствие в регионе и вносит вклад в экономическое развитие Дубая, сочетая традиционные сегменты энергетики с новыми сервисами и технологиями.