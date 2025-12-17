Как изменятся цены на мебель в Азербайджане в следующем году?

В Азербайджане в следующем году ожидается рост цен на мебель.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend заявил заместитель председателя Ассоциации производителей мебели Азербайджана Турал Озaн.

По его словам, повышение цен на мебель обусловлено рядом факторов.

"Во-первых, сырье, полуфабрикаты и аксессуары для производства мебели в основном импортируются в нашу страну. Рост цен на мебельную продукцию в странах-поставщиках, а также колебания курсов доллара и евро, увеличение логистических расходов и другие факторы могут привести к удорожанию как импортируемой мебели, так и готовых мебельных изделий на внутреннем рынке", - отметил Озaн.

Он также подчеркнул, что войны и политические процессы, происходящие в мире, оказывают существенное влияние на экономику.

"Иногда только по этим причинам логистические расходы могут увеличиваться в два или даже в три раза. Те же факторы в равной степени влияют и на внутреннее мебельное производство. Поэтому рост цен на мебель является ожидаемым", - добавил заместитель председателя ассоциации.

Кроме того, Турал Озaн отметил, что январь и февраль, как правило, считаются периодами спада в мебельном производстве и продажах, тогда как март и апрель отличаются большей активностью.