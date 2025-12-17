Microsoft испортила Windows 10

Первая серия дополнительных обновлений для Windows 10 нарушила работу операционной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest.

Обновление KB5071546, вышедшее для Windows 10 в декабре, нарушило работу MSMQ (Message Queuing). Пользователи жаловались на появление ошибки "Недостаточно ресурсов для выполнения операции".

В Microsoft рассказали, что уже в курсе о произошедшем. Компания пообещала исправить проблему. Журналисты издания посоветовали в качестве временного решения удалить обновление ОС.

До этого сообщалось, что Microsoft развернула экстренное обновление KB5071959, устраняющее баг, из-за которого пользователи Windows 10 не могли зарегистрировать свои устройства в программе платных расширенных обновлений безопасности (ESU).