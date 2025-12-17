Министерство войны США решило изменить число генералов
Высокопоставленные чиновники Пентагона начали готовить план, согласно которому статус нескольких крупных штабов американских вооруженных сил понизится.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об изменении баланса между высшими генералами в рамках масштабной консолидации сообщает The Washington Post.
Если документ примут, то он приведет к одним из самых значительных изменений в высших эшелонах армии Соединенных Штатов за последние десятилетия. Так, будет выполнено обещание главы Министерства войны Пита Хегсета, который намерен урезать количество четырехзвездных генералов в армии, уточняет издание.
По данным источников, глава оборонного ведомства планирует уменьшить значение штаб-квартир Центрального, Европейского и Африканского командований, передав их под контроль новой организации, известной как Международное командование США.
Данные шаги могут перенаправить усилия Вашингтона по распределению ресурсов с Ближнего Востока и Европы в сторону расширения военных операций в Западном полушарии. Команда Хегсета уже разъяснила, что не собирается комментировать "слухи о внутренних обсуждениях" или "вопросы, предшествующие принятию решения".
Два источника сообщают, что Пентагон практически не предоставил Конгрессу никаких данных. Такое отсутствие коммуникации вызвало обеспокоенность среди членов возглавляемых республиканцами комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам. Высшее командование находится в режиме ожидания более подробной информации, уточнили официальные лица.
