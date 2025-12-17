Немецкое издание ComputerBase провело масштабное исследование и выяснило: за три месяца модули ОЗУ взлетели в цене на 252% в среднем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, это означает, что популярные комплекты RAM сейчас стоят более чем втрое дороже, чем в середине сентября.​

Эксперты отслеживали стоимость двенадцати самых популярных наборов памяти с 15 сентября по 14 декабря. Результаты шокируют: например, Kingston FURY Beast RGB подорожал на 285% с 136 до 522 евро. А комплект TeamGroup T-Create Expert и вовсе вырос в цене с 100 до 479 евро - почти на 380%.​

Даже бюджетные варианты перестали быть доступными. Patriot Viper VENOM, который осенью можно было купить меньше чем за 87 евро, теперь обойдется в 355 евро. Corsair Vengeance RGB взлетел со 126 до 449 евро. При этом речь идет о стандартных 32 ГБ комплектах DDR5, которые используют миллионы пользователей для игр и работы.​

Для сравнения: твердотельные накопители подорожали "всего" на 42%, а классические жесткие диски на 34%. Получается, что ОЗУ лидирует по темпам роста среди всех типов компьютерной памяти. Даже бюджетные SSD объемом 1 ТБ приближаются к отметке в 100 евро, но это меркнет на фоне ситуации с RAM.​

Главная причина такого взрывного роста - острый дефицит микросхем DRAM на мировом рынке. Производители памяти Samsung, SK Hynix и Micron массово переориентировали свои заводы на выпуск высокомаржинальной памяти HBM для ИИ и дата-центров. В результате мощности для производства обычной потребительской памяти DDR5 сократились, а спрос со стороны обычных покупателей никуда не делся.​

По данным аналитиков, контрактные цены на чипы DRAM выросли на 40−60% в третьем квартале 2025 года. А некоторые микросхемы за период с сентября по декабрь подорожали на 300%. Складские запасы у производителей упали до критических 2−4 недель вместо нормальных 8−12 недель. Samsung выполняет только 70% заказов, а мелкие производители получают всего 35−40% запрошенных объемов.​

Ситуацию усугубляет переход индустрии на DDR5. Новый стандарт требует более сложного производственного процесса, дополнительных микросхем управления питанием и качественных подложек. Это повышает себестоимость каждого модуля и замедляет наращивание объемов выпуска. Одновременно производство старой DDR4 сворачивают, освобождая линии под DDR5.​

Интересно, что старая DDR4 тоже не избежала подорожания. G.Skill Aegis вырос в цене на 154% со скромных 69 до 175 евро. Правда, по сравнению с современной DDR5 это выглядит почти незначительно.​

Сборка нового ПК или апгрейд существующего стали значительно дороже. Если раньше 32 ГБ памяти можно было купить за 80−120 евро, то теперь придется выложить 300−500 евро за аналогичный комплект. Эксперты не ожидают быстрого снижения цен: новые заводы по производству памяти заработают только в 2027-2028 годах. До тех пор ситуация с дефицитом и высокими ценами сохранится.