ФИФА ввела новую категорию билетов на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на волну критики из-за высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Times, ФИФА выпустила новую категорию билетов по 60 долларов на каждый матч турнира.

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков потребовала остановить продажу билетов, чтобы группы фанатов могли провести переговоры с ФИФА по поводу ценовой политики. Напомним, что стоимость билетов на финал ЧМ-2026 в "бюджетной категории" начинаются от 4 185 долларов.

Новая категория билетов составит 10% от общей квоты на каждую из 104 игр турнира. Каждой стране выделяется квота в размере 8% вместимости стадиона на ее матчи.

Ранее мы сообщали, что суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу - 2026.