На Казахстан обрушилась сильная снежная буря

Снежная буря обрушилась сегодня на запад Казахстана, убив животных в нескольких сёлах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Овцы были похоронены живыми в своих загонах, и местные жители и спасатели выкапывали их, в то время как другие замëрзли насмерть.

Отмечается, что холодный и снежный шторм неожиданно возник после довольно тëплой погоды, поэтому многие животные всё ещё находились на пастбищах.

Представляем вашему вниманию данное видео: