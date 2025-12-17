https://news.day.az/world/1803027.html На Казахстан обрушилась сильная снежная буря - ВИДЕО Снежная буря обрушилась сегодня на запад Казахстана, убив животных в нескольких сёлах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Овцы были похоронены живыми в своих загонах, и местные жители и спасатели выкапывали их, в то время как другие замëрзли насмерть.
На Казахстан обрушилась сильная снежная буря - ВИДЕО
Снежная буря обрушилась сегодня на запад Казахстана, убив животных в нескольких сёлах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Овцы были похоронены живыми в своих загонах, и местные жители и спасатели выкапывали их, в то время как другие замëрзли насмерть.
Отмечается, что холодный и снежный шторм неожиданно возник после довольно тëплой погоды, поэтому многие животные всё ещё находились на пастбищах.
Представляем вашему вниманию данное видео:
