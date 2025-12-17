https://news.day.az/officialchronicle/1803060.html В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Затем главы государств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025".
