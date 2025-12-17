https://news.day.az/society/1803040.html

В Лачине идет снег - ФОТО

В Лачине пошел снег. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью дождливая погода сменилась снегом. В настоящее время снег продолжает идти с перерывами. Отмечается, что сильнее всего снег наблюдается на высокогорных участках и в горных районах.