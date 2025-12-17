В Лачине идет снег

В Лачине пошел снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью дождливая погода сменилась снегом.

В настоящее время снег продолжает идти с перерывами.

Отмечается, что сильнее всего снег наблюдается на высокогорных участках и в горных районах.