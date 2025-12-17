https://news.day.az/society/1803040.html В Лачине идет снег - ФОТО В Лачине пошел снег. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью дождливая погода сменилась снегом. В настоящее время снег продолжает идти с перерывами. Отмечается, что сильнее всего снег наблюдается на высокогорных участках и в горных районах.
В Лачине идет снег - ФОТО
В Лачине пошел снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью дождливая погода сменилась снегом.
В настоящее время снег продолжает идти с перерывами.
Отмечается, что сильнее всего снег наблюдается на высокогорных участках и в горных районах.
