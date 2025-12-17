Непроходимая дорога Хокмали-Гобу - ВИДЕО
На автодороге Хокмали-Гобу после каждого дождя дорога становится полностью непроходимой из-за воды и грязи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", жители утверждают, что уже более года дорога находится в непригодном для использования состоянии. По их словам, по этому участку невозможно пройти не только пешком, но и проехать на автомобиле.
Граждане также отмечают, что такое состояние дороги выводит из строя транспортные средства, проезжающие по данному участку.
По данному вопросу было направлено обращение в Государственное агентство автомобильных дорог. В ведомстве сообщили, что сегодня сотрудники провели осмотр территории, а для устранения проблемы уже завтра будут приняты все необходимые меры.
Подробнее в сюжете:
