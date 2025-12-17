Непроходимая дорога Хокмали-Гобу

На автодороге Хокмали-Гобу после каждого дождя дорога становится полностью непроходимой из-за воды и грязи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", жители утверждают, что уже более года дорога находится в непригодном для использования состоянии. По их словам, по этому участку невозможно пройти не только пешком, но и проехать на автомобиле.

Граждане также отмечают, что такое состояние дороги выводит из строя транспортные средства, проезжающие по данному участку.

По данному вопросу было направлено обращение в Государственное агентство автомобильных дорог. В ведомстве сообщили, что сегодня сотрудники провели осмотр территории, а для устранения проблемы уже завтра будут приняты все необходимые меры.

