Япония намерена увеличить расходы на оборону

Правительство Японии планирует в 2026 финансовом году (начинается 1 апреля 2026 года) выделить на нужды вооруженных сил рекордную сумму - более 9 трлн иен (свыше $58 млрд), которые пойдут, в частности, на ракеты большой дальности и создание системы обороны с использованием дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в настоящее время министерство обороны ведет согласование этого вопроса с финансовым ведомством страны, сообщил телеканал NHK.

Значительная часть ассигнований будет направлена на приобретение ракет "Тип-12" дальностью более 1 тыс. км и гиперзвуковых планирующих блоков собственного производства, а также на разработку вместе с Великобританией и Италией боевого самолета шестого поколения. Предполагается выделить средства на создание системы SHIELD для обороны крайне протяженной береговой линии Японии с помощью беспилотников. Планируется также разработка дронов для охраны воздушного пространства страны.