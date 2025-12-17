Утверждены Правила ведения Реестра специальных исполнительных чиновников в Азербайджане

В Азербайджане утверждены "Правила ведения Реестра специальных исполнительных чиновников".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, настоящие Правила определяют порядок ведения информации, содержащейся в Реестре специальных исполнительных чиновников (далее - Реестр).

Цель настоящих Правил - обеспечение определения списка специальных исполнительных чиновников и доступности информации о них.

Сбор, обработка и защита персональных данных в Реестре осуществляется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О персональных данных".

Реестр представляет собой базу данных, сформированную, поддерживаемую и управляемую Министерством юстиции Азербайджанской Республики.

Реестр содержит следующую информацию о специальных исполнительных чиновниках:

• фамилия, имя, отчество специального исполнительного чиновника;

• дата рождения (день, месяц, год), фотография специального исполнительного чиновника;

• Идентификационный номер налогоплательщика;

• Номера банковских счетов;

• Адрес офиса;

• Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);

• Дата и номер выдачи свидетельства и сервисной карты;

• Сведения о договоре страхования профессиональной ответственности, срок действия и информация о страховщике;

• Информация о приостановлении деятельности (когда и кем была приостановлена деятельность);

• Информация об аннулировании свидетельства (дата и основания для аннулирования свидетельства);

• Информация о дисциплинарной ответственности (вид дисциплинарного взыскания, когда и кем оно было применено);

• Фамилия, имя, отчество помощника (при наличии);

• Дата внесения в Реестр специального исполнительного чиновника и его регистрационный номер.