Маршалловы острова ввели выплату безусловного базового дохода

На Маршалловых островах впервые в мире введена национальная программа безусловного базового дохода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британская газета The Guardian.

В рамках этой программы каждый житель Маршалловых островов будет ежеквартально получать около $200. Первые платежи были произведены в конце прошлого месяца. Получатели могут выбрать наиболее приемлемый для них способ: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.

По словам министра финансов Маршалловых островов Дэвида Пола, $200 на человека в квартал не приведут к отказам от работы и при этом поднимут моральный дух граждан. Он подчеркнул, что выплаты входят в число правительственных мер по снижению роста стоимости жизни и сокращению эмиграции.

Маршалловы острова - архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тыс. человек. Программа безусловного базового дохода финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с США. Это соглашение, в частности, направлено на компенсацию Маршалловым островам за проводившиеся Вашингтоном на протяжении десятков лет ядерных испытаний.