Названы смартфоны, которые станут небезопасны в 2026 году

В 2026 году значительное число смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco утратит право на получение обновлений безопасности из-за завершения официального жизненного цикла устройств, представленных в 2022-2023 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MeNow.

В последние годы Xiaomi пересмотрела подход к обновлениям: новые модели, включая Xiaomi 15T и Xiaomi 17, будут получать обновления в течение 5-6 лет. Однако смартфоны, выпущенные до 2024 года, по-прежнему ограничены 2-3 крупными обновлениями Android и четырьмя годами патчей безопасности. По истечении этого срока устройства официально переводятся в статус EOL (end of life).

Среди моделей Xiaomi первыми лишатся поддержки флагманы серии Xiaomi 12 и 12 Pro, которые достигнут EOL в первом квартале 2026 года. Модели Xiaomi 12X и 12 Lite перестанут обновляться в марте 2026 года, а Xiaomi 12T и 12T Pro - в октябре того же года.

Обновления для Redmi Note 12 Pro+ 5G и Note 12 Pro 5G перестанут выходить в октябре 2026 года, тогда как Redmi Note 12 5G и Note 12 4G потеряют поддержку весной 2026 года. Большинство смартфонов Redmi, выпущенных до 2023 года, либо уже исключены из программы обновлений, либо достигнут EOL в начале 2026-го.

Среди устройств модели Poco F5 лишатся поддержки в мае 2026 года, а также Poco X5 Pro 5G и Poco X5 5G - в первом квартале того же года. Более ранние модели, включая POCO F4, уже не получают обновлений.

После окончания официальной поддержки смартфоны продолжат работать, однако лишатся исправлений уязвимостей.