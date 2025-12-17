Сегодня завершится седьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин будет подведен итог седьмого тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч "Муров Аз Терминал" - "Нефтчи" начнется в 16:00.

Также сегодня встретятся команды "Хиласедиджи" и "Орду". Игра начнется в 18:00.

Отметим, что оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.