https://news.day.az/sport/1803042.html Сегодня завершится седьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин будет подведен итог седьмого тура. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч "Муров Аз Терминал" - "Нефтчи" начнется в 16:00. Также сегодня встретятся команды "Хиласедиджи" и "Орду". Игра начнется в 18:00.
Сегодня завершится седьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин будет подведен итог седьмого тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч "Муров Аз Терминал" - "Нефтчи" начнется в 16:00.
Также сегодня встретятся команды "Хиласедиджи" и "Орду". Игра начнется в 18:00.
Отметим, что оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре