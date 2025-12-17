Apple придумала способ улучшить провальный iPhone

Второе поколение iPhone Air окажется дешевле первого поколения смартфона и получит две камеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Information.

Журналисты медиа напомнили, что модель Air провалилась на рынке - девайс получил смешанные отзывы потребителей и оказался непопулярным. Инсайдеры выяснили, что Apple намерена через полтора года выпустить второе поколение телефона и исправить ошибки оригинальной модели.

Одним из способов улучшить аппарат назвали снижение цены. В настоящий момент iPhone Air стоит 999 долларов. По словам специалистов The Information, американский IT-гигант задумался снизить цену на новый аппарат, но пока неизвестно, до какого уровня. Однако вряд ли он будет стоить дешевле iPhone 17, который доступен за 799 долларов.

Также в Apple захотели оснастить iPhone Air 2 второй камерой. Оригинальный гаджет получил одну 48-мегапиксельную с 2-кратным оптическим зумом. Скорее всего, девайс выйдет весной 2027 года.

Главной особенностью iPhone Air считается ультратонкий корпус - он имеет толщину всего 5,6 миллиметра. При этом смартфон получил всего одну камеру, устаревший USB-порт и аккумулятор емкостью всего 3149 миллиампер-часов.