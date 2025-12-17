Трамп объявил морскую блокаду Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшим флотом, когда-либо собранным в истории Южной Америки. Он будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они никогда раньше не видели - до тех пор, пока они не вернут в США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас. Нелегитимный режим Мадуро использует нефть с этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я приказываю тотальную и полную блокаду всех подсанкционных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из неё", - написал американский президент в Truth Social, сообщает Day.Az.

Напомним, что 10 декабря у берегов Венесуэлы спецназом береговой охраны США был захвачен танкер Skipper, на следующий день в СМИ была опубликована информация о планах американской администрации расширить кампанию по захвату находящихся под санкциями танкеров, задействованных в перевозке венесуэльской нефти.

По данным платформы TankerTrackers, только 40 процентов судов, осуществляющих перевозку венесуэльской нефти, находится под действующими санкциями США.