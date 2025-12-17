В Лачин, Ходжавенд и Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Лачин, в поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района и в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, на данном этапе в город Лачин возвращается 17 семей - 69 человек, в поселок Гадрут Ходжавендского района возвращается 6 семей - 26 человек, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района возвращается 18 семей - 91 человек, а в село Хыдырлы Агдамского района возвращается 16 семей - 45 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.