Сепаратистские иллюзии беглого Самвела

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Сямвел Бабаян, занимавший фиктивные должности при сепаратистском режиме, объявил карабахский конфликт не закрытым. Карабахскому бандиту очень не понравилось, что, выступая в Германии, премьер-министр Никол Пашинян связал исход армян из Карабаха с "карабахским движением".

Военный преступник, которому удалось под шумок проскользнуть через ППП "Лачин" в сентябре 2023 года, возмущен. Он считает, что карабахский вопрос не закрыт, потому что проблема "карабахского народа" не решена, и Пашинян всех обманывает. Бандит недоволен тем, что премьер-министр уравнивает "народ, который самоопределился в соответствии с нормами международного права и имеет государственность уже три десятилетия", то есть сепаратистов, с каким-то там Западным Азербайджаном. Сямка Бабаян также возмущен тем, что средства, выделяемые сердобольными союзниками и международными организациями на нужды добровольно переместившихся из Карабаха армян, не отдаются в распоряжение фейкового "руководства", то есть другого Сямки - Шахраманяна и его банды, участвующих в детском утреннике под названием "правительство в изгнании".

По мнению бандита, закрыть карабахский вопрос имеет право только "карабахский народ", который он, Пашинян, своими решениями оставил "без государства, без статуса, без будущего". А у Ереван и Баку, дескать, нет никакого права решать, закрыт вопрос Карабаха или нет.

Ну что сказать... Есть такое емкое слово - "трепло". Оно как раз подходит этому "военачальнику", прожженному сепаратисту, чьи руки по локоть в крови мирных азербайджанцев. Сямка любит потрепаться, почесать языком и напомнить о себе. В делах незаконных тусовок сепаратистов в Армении он на всякий случай не участвует. Не хочет лезть в безнадежное и опасное дело. Вон обыски начались, радуется, наверное, сейчас, что держался в стороне. Почему? Потому что хитрец прекрасно всегда знал, что никакой международно признанной государственности, самоопределения и прочих удовольствий у карабахских армян никогда не было. Никаких прав на самоопределение они не имели ни по советскому, ни по международному законодательству. Карабахский вопрос закрыт Азербайджаном, и этот факт разумно принят и Ереваном. Никакой "карабахский народ" не имеет права голоса в таких вопросах в силу того, что такового никогда не существовало. Существовало армянское меньшинство Карабахского региона Азербайджана. И Пашинян прав, увязывая исход армян с карабахским конфликтом. Начав конфликт, сепаратисты поставили крест на возможности сохранять вседозволенность, преференции и комфорт, которые были обеспечены переселенным Россией армянам на азербайджанских землях.

Вообще Сямка Бабаян, являясь кровавым убийцей и террористом, тем не менее, умеет развлечь публику. Когда во время 44-дневной войны хитрец почуял запах жареного, то сразу прекратил патриотическую трескотню и пропал из виду. Где он прятался, неизвестно. Видимо, по старой привычке, сбежал на всякий случай. После того, как в Карабах вошли российские миротворцы, он снова объявился, распустил пузико и начать активно трепать языком. Если вспомнить его комментарии и интервью в первые послевоенные годы, невозможно не улыбнуться. Сямка утверждал, гордо выпятив грудь: никакого коридора через Мегри не будет, в случае новой войны Азербайджану крышка, "арцаху" надо действовать. И вишенка на тортике: "Азербайджану придется уступить Карабах, иначе он окажется в подвале Кремля". Мда... Аж мурашки от страха.

В июле 2023 года Сямка снова почуял запах жареного. Многие другие его не почуяли, но он в силу своей хитрости и способности к мимикрии понял: сепаратистскому режиму конец. Он увидел, что время "самоопределившегося карабахского народа" вышло. У Баку закончилось терпение, и никакие миротворцы не смогут помешать ему решить карабахский вопрос до конца и поставить точку. Он забыл о том, о чем высокомерно, в расчете на присутствие РМК, говорил за пару лет до этого, и стал призывать режим немедленно начать прямые переговоры с Баку и искать золотую середину, выполнять договоренности, открыть торговлю через Агдмскую дорогу и все такое прочее. Он даже утверждал, что у него есть "пакет предложений" для разговора с Баку. Но было поздно. Сепаратистский поезд ушел. Всего через месяц после его панических призывов все закончилось.

Жаль, что Сямке Бабаяну удалось ускользнуть от правосудия. Негодяй в свое время командовал сепаратистской бандой, пролил немало крови, и только благодаря своей хитрости сумел остаться вне поля зрения и сбежать. Но сейчас знаменитая хитрость, похоже, стала жертвой старческого маразма, поэтому Бабаян начал подавать голос. Зря он высунулся и напомнил о себе. Ой зря.

Сяма, карабахский вопрос закрыт, а "карабахскому народу" больше не видать азербайджанских земель как своих ушей. Хватит трепать языком. Иди-ка лучше грехи замаливать, у тебя их слишком много, а время поджимает - можешь не успеть.