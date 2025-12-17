Глава МАГАТЭ рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

После повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) могут моментально вызвать рост радиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, той защиты, которая была раньше, теперь уже нет, и со временем ситуация на ЧАЭС может ухудшаться.

"А любые работы - и это очевидно, - связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона", - отметил директор МАГАТЭ.

По его словам, это требует новых анализов, построения различных кривых, режимов мониторинга и выявления допустимых уровней.