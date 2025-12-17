Apple исправит один из главных недостатков iPhone 16e в новой модели

Apple намерена исправить в iPhone 17e один из главных недостатков, за который критиковали актуальную бюджетную модель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Information.

Представленный в феврале 2025 года бюджетный смартфон iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Apple A18 с поддержкой Apple Intelligence, одной камерой на 48 Мп, кнопкой действия и портом USB-C, однако в этой модели нет поддержки беспроводной зарядки MagSafe.

По данным журналистов, iPhone 17e будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью до 20-25 Вт. Для сравнения, iPhone 16e ограничен стандартной зарядкой Qi мощностью до 7,5 Вт и не использует систему магнитного крепления.

Кроме того, iPhone 17e получит модем Apple C1X, который дебютировал в iPhone Air, в то время как в iPhone 16e используется модем C1. В прошлых утечках говорилось, что Apple может оснастить iPhone 17e экраном с вырезом Dynamic Island, однако подтверждений этому пока нет.

Выход iPhone 17e ожидается весной 2026 года. В США стоимость iPhone 16e начинается от $599. Сохранит ли iPhone 17e эту стартовую цену, неизвестно.