https://news.day.az/sport/1803010.html
Экс-рулевой "Барселоны" может возглавить "Челси"
Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Хави может возглавить лондонский "Челси" в случае отставки Энцо Марески.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Football Insider.
По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно поведением главного тренера на последних пресс-конференциях, где Мареска говорил, что не все поддерживают команду.
45-летний Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 год. С момента увольнения испанский специалист остается без работы.
По итогам 16 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
