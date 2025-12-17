Экс-рулевой "Барселоны" может возглавить "Челси"

Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Хави может возглавить лондонский "Челси" в случае отставки Энцо Марески.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно поведением главного тренера на последних пресс-конференциях, где Мареска говорил, что не все поддерживают команду.

45-летний Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 по 2024 год. С момента увольнения испанский специалист остается без работы.

По итогам 16 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.