Совершившему нападение в Сиднее предъявили более 50 обвинений

Совершившему нападение в Сиднее 24-летнему Навиду Акраму предъявлено 59 обвинений.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в их число входят 15 случаев убийства. Также, среди 59 подтверждённых судом обвинений - одно за совершение террористического акта, 40 - за умышленное причинение телесных повреждений с дальнейшим намерением совершить убийство, одно - за размещение взрывного устройства в здании или поблизости, обвинение в применении огнестрельного оружия с намерением причинить тяжкий вред здоровью и обвинение в публичной демонстрации террористических символов.

В настоящее Навид находится в коме после того, как был ранен полицией во время инцидента.

В результате теракта погибли 16 человек, включая отца Навида, Саджида Акрама.

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса, Мал Ланьон, также заявил, что отец и сын якобы ездили в прошлом месяце на Филиппины, при этом причина поездки остается предметом расследования.