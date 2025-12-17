Уровень загрязнения воздуха в Индии удивил Сеть

Загрязнение воздуха в индийском Дели продолжает представлять непосредственную угрозу для жизни людей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местных школьников и офисных работников перевели на удалёнку, открывать окна и выходить на улицу жителям 30-миллионного города медики крайне не рекомендуют.

Представляем вашему вниманию данное видео: