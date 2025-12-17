https://news.day.az/world/1803030.html Уровень загрязнения воздуха в Индии удивил Сеть - ВИДЕО Загрязнение воздуха в индийском Дели продолжает представлять непосредственную угрозу для жизни людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местных школьников и офисных работников перевели на удалёнку, открывать окна и выходить на улицу жителям 30-миллионного города медики крайне не рекомендуют.
Уровень загрязнения воздуха в Индии удивил Сеть - ВИДЕО
Загрязнение воздуха в индийском Дели продолжает представлять непосредственную угрозу для жизни людей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местных школьников и офисных работников перевели на удалёнку, открывать окна и выходить на улицу жителям 30-миллионного города медики крайне не рекомендуют.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре