Цена на серебро выросла

Стоимость серебра вышла на очередной исторический максимум и поднялась по состоянию на 09:30 (по бакинскому времени) до $66,360 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По данным площадки, позднее фьючерс на металл подорожал и достиг $66,385. До этого фьючерс серебра достигал исторических максимумов 9 и 12 декабря - тогда стоимость фьючерса металла составляла $60,025 и $65,028 за унцию соответственно.