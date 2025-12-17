https://news.day.az/world/1803041.html Цена на серебро выросла Стоимость серебра вышла на очередной исторический максимум и поднялась по состоянию на 09:30 (по бакинскому времени) до $66,360 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Comex.
Цена на серебро выросла
Стоимость серебра вышла на очередной исторический максимум и поднялась по состоянию на 09:30 (по бакинскому времени) до $66,360 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Comex.
По данным площадки, позднее фьючерс на металл подорожал и достиг $66,385. До этого фьючерс серебра достигал исторических максимумов 9 и 12 декабря - тогда стоимость фьючерса металла составляла $60,025 и $65,028 за унцию соответственно.
