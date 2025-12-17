https://news.day.az/society/1803079.html Учительница скончалась в школе в Баку В одной из средних школ Баку скончалась учительница. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 16 декабря около 12:00 в полной средней школе №197, расположенной в поселке Коргёз Гарадагского района. Состояние учительницы начальных классов, 1979 года рождения, Севды Гасановой, внезапно ухудшилось.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 16 декабря около 12:00 в полной средней школе №197, расположенной в поселке Коргёз Гарадагского района.
Состояние учительницы начальных классов, 1979 года рождения, Севды Гасановой, внезапно ухудшилось. Несмотря на вызов бригады скорой помощи, спасти ее не удалось - женщина скончалась. По предварительным данным, 46-летняя учительница умерла от сердечной недостаточности.
По факту проводится расследование.
