Учительница скончалась в школе в Баку

В одной из средних школ Баку скончалась учительница.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 16 декабря около 12:00 в полной средней школе №197, расположенной в поселке Коргёз Гарадагского района.

Состояние учительницы начальных классов, 1979 года рождения, Севды Гасановой, внезапно ухудшилось. Несмотря на вызов бригады скорой помощи, спасти ее не удалось - женщина скончалась. По предварительным данным, 46-летняя учительница умерла от сердечной недостаточности.

По факту проводится расследование.