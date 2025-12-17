Хорошая новость для пенсионеров

В настоящее время в Азербайджане не обсуждается какой-либо проект, связанный с повышением пенсионного возраста, и в этом направлении не представлено ни одного документа. Вместе с тем углубление пенсионных реформ и совершенствование пенсионного законодательства в целом остаются одними из ключевых приоритетов в сфере социальной защиты.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии для Demokrat.az заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, в качестве важных направлений определены создание частных пенсионных фондов, регулирование страхово-пенсионных отношений и повышение устойчивости системы.

"Ожидается, что в ближайшие годы в этой сфере будут предприняты конкретные шаги. Это позволит обеспечить более эффективное функционирование пенсионной системы. Планируемые стратегии в пенсионной сфере рассчитаны на долгосрочную перспективу. При принятии будущих решений будут учитываться такие факторы, как возрастная структура населения страны, динамика на рынке труда и объемы страховых взносов", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на формировании частных пенсионных фондов и институциональном укреплении пенсионно-страховой системы.

"В этом направлении ожидается проведение определённых реформ уже со следующего года. Безусловно, Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов продолжают работу по планированию и систематизации в данной сфере с учётом имеющихся фискальных возможностей и демографических показателей", - добавил Вугар Байрамов.