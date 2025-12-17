Макрон хочет заменить витражи в соборе Нотр-Дам, чтобы превратить его в "прогрессивный храм" и оставить "современный след".

Как передает Day.Az, президент Франции одобрил план стоимостью 3 млн евро по демонтажу витражей XIX века не пострадавших в результате пожара и замене их современным "прогрессивным искусством".

В интернете по инициативе онлайн-журнала La Tribune de l'Art запущена протестная петиция, которую уже подписали 300 тысяч человек. В свою очередь ассоциация Sites & Monuments подала соответствующий иск в административный суд Парижа.

Витражи, которые сейчас изготавливают стеклодувы ателье Симон-Марк, одного из старейших во Франции, должны заменить те, что были созданы специально для храма в середине XIX века архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком.

Речь идет о шести витражах, расположенных в южных капеллах собора. Причем они серьезно не пострадали во время грандиозного пожара в апреле 2019 года, что нанес огромный ущерб Нотр-Даму, и после реставрации заняли свое законное место.