Во Франции сообщили о крупной утечке данных после кибератаки на МВД страны

Хакеры заявили о похищении персональных данных более 16,4 млн человек в результате кибератаки на системы МВД Франции. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на публикации злоумышленников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтверждал факт кибератаки и доступ злоумышленников к ряду внутренних файлов ведомства. При этом он отмечал, что признаков серьезной компрометации систем выявлено не было.

Однако хакеры, разместившие сообщение на криминальном форуме BreachForums, утверждают, что им удалось взломать системы МВД и получить доступ к данным 16 444 373 человек. По их словам, речь идет не только о почтовых серверах, но и о полицейских реестрах.

Как пишет издание, пользователь под псевдонимом Indra заявил, что злоумышленники получили доступ к спискам разыскиваемых лиц и базе данных о прошлых судимостях, содержащей сведения о подозреваемых, потерпевших и свидетелях. Также, по его утверждению, были затронуты каналы связи Интерпола, системы генерального управления государственных финансов и национального фонда страхования по старости.

Издание напомнило, что на BreachForums неоднократно публиковались украденные базы данных американских компаний и госструктур, включая ФБР, а один из участников форума выкладывал персональные данные более 200 млн пользователей соцсети X.

Неизвестный также заявил, что атака стала ответом на задержание большинства участников хакерской группировки Shiny Hunters. По его словам, злоумышленники дали французским властям неделю на установление контакта и начало переговоров, пригрозив в противном случае обнародовать похищенные данные.