Оперу "Насими" покажут в совершенно новом формате

Опера "Насими", расцениваемая как значимое событие в истории культуры Азербайджана, будет представлена зрителям в новом сценическом решении. Впервые в стране при постановке оперы использованы технологии искусственного интеллекта. Спектакль, созданный в совершенно новом формате, является наглядным примером синтеза классической оперы и современных технологий, сообщает Day.Az. Показ спектакля состоится 3 марта в 19:00 в Дворце Гейдара Алиева.

По словам известного оперного певца, заслуженного артиста Рамиля Гасымова, опера "Насими", созданная академиком Рафаэлем Гусейновым и народным артистом Сиявушем Керими, занимает особое место в его творчестве и несет большую духовную ответственность.

"Опера "Насими"- переломный момент в моем творчестве. Опера - это жизнь", - отметил Рамиль Гасымов, выразив благодарность всем членам творческого и технического коллектива, принимающего участие в реализации проекта, а также отметив поддержку Министерства культуры Азербайджана. Особую признательность артист выразил директору Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, всемирно известному тенору, народному артисту Юсифу Эйвазову за внимание и поддержку.

В творческий коллектив вошли: режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инаря Бабаева, дирижер-постановщик - главный дирижер театра, заслуженный артист Эйюб Гулиев, художник-постановщик - Наргиз Гулиева, хореограф-постановщик - заслуженный артист Юрий Лобачев. В спектакле принимают участие артисты оперы, актеры, исполнители мугама.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.