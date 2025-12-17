Форвард "Сабаха" переходит в казахстанский клуб?

Поставлена точка в слухах о переходе вингера "Сабаха" в клуб из Казахстана.

Как сообщаетİdman.Biz со ссылкой на asnews.kz, трансфер немецкого нападающего "Сабаха" Джой-Лэнса Микелса в один из клубов Премьер-лиги Казахстана не стоит на повестке дня.

31-летний футболист не ведет никаких переговоров с клубами из чемпионата Казахстана.

Агент игрока Мерих Тюркер в беседе с казахстанским журналистами заявил, что с ними никто не связывался, а распространенные новости не соответствуют действительности.

Отметим, что Микелс на данный момент является самым результативным футболистом чемпионата Азербайджана. Вингер "Сабаха" в 13 матчах отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.