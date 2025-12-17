Более трети трудоспособного населения Азербайджана заняты в агросфере

Примерно 35% занятого населения в Азербайджане прямо или косвенно связано с аграрным сектором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на состоявшемся сегодня в Баку итоговом мероприятии, посвященном фестивалям аграрного бизнеса.

По его словам, доля сельского хозяйства и переработки в несырьевом ВВП уже приближается к 10%: "Особенно на фоне глобальной нестабильности, региональных конфликтов и изменения климата вопрос продовольственной безопасности стал стратегическим.

Отмечу, что, по данным на 1 октября 2025 года, в Азербайджане в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства действуют около 13 тысяч коммерческих организаций. Из них 26 - крупные, 175 - средние, 417 - малые и 12 тысяч - микропредприятия.

Однако на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство было выделено всего 1,8% от общего портфеля кредитных учреждений, или 571 миллион манатов. Это указывает на необходимость дополнительных инструментов в аграрном секторе для повышения финансовой доступности".

Он отметил, что тенденция роста цен на продукты питания в мире продолжается, и Азербайджану следует использовать имеющиеся возможности для обеспечения внутреннего производства, особенно перехода от сырья к переработке, чтобы удовлетворить свои потребности в этой области: "В этой связи крайне важно формирование полной цепочки создания стоимости для производства продуктов питания внутри страны. Мы должны рассматривать сельское хозяйство не только с точки зрения земли и продукции, но и с комплексным подходом, охватывающим этапы производства, переработки, логистики, упаковки, маркировки и создания бренда, от семян до стола. Именно такой подход повышает добавленную стоимость продукта и расширяет экспортные возможности.

Азербайджанские предприниматели уже успешно экспортируют свою продукцию в ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Доверие к бренду Made in Azerbaijan на этих рынках растет с каждым годом.

Азербайджанская конфедерация предпринимателей представляет частный сектор нашей страны в Торгово-промышленной палате Турции, а также в Исламской торгово-промышленной палате и оказывает институциональную поддержку нашим предпринимателям для выхода на новые рынки. В частности, на выставке-форуме халяльной пищевой продукции, проходившей в Мекке в феврале этого года, Азербайджан вновь привлек большой интерес к стенду и своей продукции.

Хотел бы отметить, что Азербайджанская конфедерация предпринимателей тесно и конструктивно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства и его подведомственными учреждениями".

М. Мусаев подчеркнул, что особое значение придается постоянному диалогу в целях совершенствования налогового регулирования в аграрном секторе, расширения доступа к финансовым ресурсам и оперативного решения существующих проблем.

Он также выразил уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать формированию новых идей, конкретных инициатив и эффективному сотрудничеству.