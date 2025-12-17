Состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджана по итогам года

17 декабря состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджана, посвященное итогам года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в MEDİA, в заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилов, члены Наблюдательного совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шыхлы и исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов.

В ходе заседания были обсуждены деятельность агентства в течение текущего года, проделанная работа по приоритетным направлениям, результаты, достигнутые в рамках международного сотрудничества, и влияние организованных проектов на общую медиа-среду. В то же время был проведен обмен мнениями относительно основных целей на следующий период, дальнейшего расширения партнерских связей и укрепления позиций Азербайджана в глобальной информационной среде.

Было отмечено, что в рамках встречи А. Исмаилов вручил членам Наблюдательного совета юбилейные медали Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)".