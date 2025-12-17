https://news.day.az/society/1803127.html Более 3 тысяч абонентов останутся без газа В некоторых частях Масаллы будет приостановлена подача газа.
Более 3 тысяч абонентов останутся без газа
В некоторых частях Масаллы будет приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", в связи с переносом подземной газовой линии, проходящей перед нежилым объектом, расположенным по адресу: город Масаллы, проспект Азербайджана, 18 декабря 2025 года с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение газоснабжения в селах Дигях и Сейбятин, а также в части города. В целом отключение затронет около 3200 абонентов.
Абонентов просят держать газовое оборудование под контролем и строго соблюдать меры безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре