Более 3 тысяч абонентов останутся без газа

В некоторых частях Масаллы будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", в связи с переносом подземной газовой линии, проходящей перед нежилым объектом, расположенным по адресу: город Масаллы, проспект Азербайджана, 18 декабря 2025 года с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение газоснабжения в селах Дигях и Сейбятин, а также в части города. В целом отключение затронет около 3200 абонентов.

Абонентов просят держать газовое оборудование под контролем и строго соблюдать меры безопасности.