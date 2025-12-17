Сахиба Гафарова обсудила сотрудничество с послом Египта в Азербайджане

17 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Азербайджане Хуссамом-Эльдином Редой.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что С.Гафарова поздравила посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелала ему успехов в будущей работе.

В ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем дружественных отношений между нашими странами, и отмечена особая роль глав государств в развитии связей.

Во время беседы была отмечена удовлетворённость положительными связями сотрудничества между Милли Меджлисом и как верхней, так и нижней палатами парламента Египта. Как отметила спикер Сахиба Гафарова, ее официальный визит в Арабскую Республику Египет и проведенные встречи, а также визиты встречной стороны в нашу страну внесли вклад в развитие сотрудничества; она также отметила деятельность групп дружбы.

Посол Хуссам-Эльдин Реда, поблагодарив за встречу и поздравления, отметил, что в своей дальнейшей деятельности, как и в других сферах, будет стремиться способствовать расширению контактов между законодательными органами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.