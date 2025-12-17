Опыт Азербайджана - пример для других стран

Автор: Ибрагим Алиев

За последние годы Азербайджан последовательно выстраивает собственный подход к развитию искусственного интеллекта, рассматривая его как элемент государственной и экономической трансформации. В центре этого процесса находятся конкретные решения, институциональные изменения и проекты, направленные на управляемое внедрение технологий в различные сферы, в том числе и стратегические. Искусственный интеллект в данном контексте используется как инструмент повышения эффективности и устойчивости, требующий четких правил, инфраструктуры и долгосрочного планирования.

Шаги и проекты получили оформление в национальной стратегии развития искусственного интеллекта на 2025-2028 годы. Документ определил приоритеты по внедрению ИИ в государственном управлении, экономике, образовании и регулировании, обозначив ключевую роль данных, стандартов и подготовки кадров. Параллельно началась работа над нормативной и технической базой, направленной на обеспечение совместимости решений и предсказуемости их внедрения. Иными словами сформировано новое направление. И потенциал этого направления подтверждается в новом докладе Всемирного экономического форума "From Paradox to Progress: A Net-Positive AI Energy Framework".

В нем ВЭФ анализирует растущее влияние искусственного интеллекта на энергосистемы и формулирует условия, при которых цифровые технологии способны приносить энергетическую и экономическую отдачу. Подходы, зафиксированные в докладе, совпадают с теми решениями, которые начали реализовывать в Баку.

Авторы доклада отмечают, что ускоренное развитие ИИ сопровождается резким ростом энергопотребления дата-центров и вычислительных мощностей. По оценкам ВЭФ, уже в следующем десятилетии этот фактор может стать одним из ключевых источников давления на энергосистемы и рынки электроэнергии. В ответ предлагается концепция net-positive AI energy, предполагающая, что совокупный эффект от применения ИИ должен превышать затраты энергии на его функционирование.

Для достижения этого результата искусственный интеллект рассматривается как часть более широкой энергетической и экономической системы. В центре внимания оказываются вопросы проектирования алгоритмов, выбора инфраструктуры, прозрачности потребления ресурсов и осознанного использования вычислительных мощностей. Доклад подчеркивает необходимость институциональных механизмов и согласованной политики, без которых устойчивый эффект от внедрения ИИ остается недостижимым.

В Азербайджане выстроен отдельный контур работы с искусственным интеллектом на уровне государства. Существенную роль в этом процессе играет Центр Четвертой промышленной революции, действующий в партнерстве со Всемирным экономическим форумом. Через эту платформу страна участвует в глобальной экосистеме ВЭФ, где обсуждаются вопросы регулирования искусственного интеллекта, устойчивого развития и цифровой экономики.

Именно в этой связке начали запускаться пилотные проекты с применением ИИ, в том числе в энергетическом секторе. В рамках программы AI in Energy ведется тестирование аналитических и прогнозных инструментов, ориентированных на повышение энергоэффективности и управляемости процессов. Основной акцент делается на сборе и анализе данных, выявлении закономерностей потребления и формировании решений, которые в перспективе могут быть масштабированы.

Параллельно ИИ активно внедряется в сфере государственных услуг. К примеру, проекты службы ASAN продемонстрировали, как цифровые решения на базе искусственного интеллекта применяются в работе государственных структур. Использование ИИ в колл-центрах, развитие публичных дата-платформ и формирование собственной AI-экосистемы создали основу для дальнейшего расширения цифровых решений. Этот опыт также имеет значение для энергетического сектора, поскольку демонстрирует роль данных в управлении сложными системами.

Именно поэтому Всемирный экономический форум анонсировал подготовку отдельного руководства, в частности посвященного азербайджанскому опыту перехода от разрозненных прикладных решений к устойчивым экономическим моделям в сфере искусственного интеллекта. В документе ожидается детальный разбор того, как институциональные решения, данные и пилотные проекты могут быть объединены в единую систему с измеримым экономическим эффектом. Для международного сообщества этот опыт представляет значительный интерес как воспроизводимая модель внедрения искусственного интеллекта в масштабных проектах.

Доклад в целом задает рамку дискуссии о будущем искусственного интеллекта в условиях энергетических ограничений. Он показывает, что вопрос больше не сводится к возможностям алгоритмов или скорости их внедрения. На первый план выходит способность стран и компаний увязать цифровое развитие с устойчивостью энергосистем и экономической рациональностью.

В конечном итоге документ ВЭФ можно воспринимать как дорожную карту дальнейших действий. Он показывает, что при выстроенной стратегии искусственный интеллект становится инструментом повышения эффективности и управляемости. Опыт Азербайджана в данном случае может служить ориентиром для других стран, поскольку уже формируется база для ответственного внедрения ИИ, которая станет предметом дальнейшего анализа со стороны Всемирного экономического форума.