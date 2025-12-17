В Баку из желудка ребенка извлекли гвоздь

В Баку из желудка малолетнего пациента был извлечен инородный предмет.

Как сообщает Day.Az, сегодня в утренние часы родители малолетнего мальчика обратились в поликлиническое отделение Хазарского медицинского центра в связи с ухудшением самочувствия ребенка. В ходе проведенных обследований было установлено наличие в желудке ребенка инородного предмета - гвоздя.

В результате эндоскопического вмешательства инородное тело было безопасно извлечено из желудка. Процедура прошла успешно, состояние пациента стабильное.

Своевременное медицинское вмешательство сыграло важную роль в предотвращении возможных осложнений.