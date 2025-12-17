https://news.day.az/society/1803119.html В Баку из желудка ребенка извлекли гвоздь - ФОТО В Баку из желудка малолетнего пациента был извлечен инородный предмет. Как сообщает Day.Az, сегодня в утренние часы родители малолетнего мальчика обратились в поликлиническое отделение Хазарского медицинского центра в связи с ухудшением самочувствия ребенка.
Как сообщает Day.Az, сегодня в утренние часы родители малолетнего мальчика обратились в поликлиническое отделение Хазарского медицинского центра в связи с ухудшением самочувствия ребенка. В ходе проведенных обследований было установлено наличие в желудке ребенка инородного предмета - гвоздя.
В результате эндоскопического вмешательства инородное тело было безопасно извлечено из желудка. Процедура прошла успешно, состояние пациента стабильное.
Своевременное медицинское вмешательство сыграло важную роль в предотвращении возможных осложнений.
