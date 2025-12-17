Армянский депутат заткнул Велаяти

Депутат от правящей партии "Гражданский договор", председатель комиссии Национального собрания по внешним связям Саркис Ханданян назвал неуместными опасения иранской стороны о возможном влиянии НАТО в южно-кавказском регионе в рамках реализации "Маршрута Трампа", заверив, что проект является исключительно инфраструктурным, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Маршрут Трампа представляет собой совместную инициативу Армении и США, не имеющую никакого отношения к вопросам безопасности. Главная цель проекта заключается в развитии инфраструктуры и разблокировке коммуникаций в регионе", - пояснил Ханданян.

В связи с возникшими опасениями, по словам депутата, с иранскими коллегами поддерживается постоянная связь на различных уровнях. Он также заверил, что еще на начальном этапе, когда проект был представлен Ирану, министр иностранных дел ИРИ и другие высокопоставленные чиновники страны заявили, что их опасения развеяны. "В ближайшее время состоятся дополнительные обсуждения, которые помогут прояснить возможные проблемы. Армения поддерживает хороший политический диалог с Ираном, и отношения между странами в этом контексте не должны зависеть от конкретных проектов", - заявил депутат правящей партии.

Напомним, что ранее Велаяти противоречил официальной позиции Ирана.