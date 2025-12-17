Могут ли быть перенесены экзамены в университетах?

Снежная и морозная погода в период зимней экзаменационной сессии может создать определенные трудности для студентов при поездках в университеты. Это, в свою очередь, актуализирует вопрос о проведении экзаменов в онлайн-формате либо их переносе.

Возникает вопрос: могут ли зимние экзамены быть проведены онлайн или отменены?

Как передает Day.Az, комментируя тему для konkret.az, эксперт в сфере образования Мазахир Мамедли отметил, что в периоды чрезвычайных ситуаций форма и сроки проведения экзаменов могут быть изменены.

"В целом, в условиях чрезвычайных ситуаций на основании специального согласия Кабинета Министров и Министерства науки и образования может быть изменено место и время проведения экзаменов. Если возникнет серьезная и опасная обстановка, выбирается наиболее подходящий вариант", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такая практика не является уникальной для Азербайджана и применяется и в других странах в аналогичных ситуациях.

"Этот вопрос не является специфичным только для нашей страны. Во всех случаях, если возникает серьезная и неразрешимая ситуация, на основании решений исполнительных органов может быть изменено время и формат экзамена", - отметил Мамедли.

Отметим, что на данный момент официального решения о проведении зимних экзаменов в онлайн-формате или об их отмене не принято. Подобные решения принимаются исключительно на фоне резкого ухудшения погодных условий и роста рисков для безопасности.