Названы самые популярные футбольные клубы Азербайджана

Обнародована статистика по числу подписчиков азербайджанских футбольных клубов, выступающих в Мисли Премьер-лиге и Первой лиге, в социальных сетях Facebook и Instagram.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА), лидером рейтинга является "Карабах", который насчитывает 233 000 подписчиков в Facebook и 724 000 в Instagram.

Второе место занимает "Нефтчи" с показателями 173 000 и 124 000 соответственно. Третьей стала "Габала", у которой 113 000 подписчиков в Facebook и 45 400 в Instagram.

Далее в рейтинге расположились "Сабах" (43 000 / 62 700), "Зиря" (16 000 / 38 900), "Сумгайыт" (15 000 / 33 000), представитель Первой лиги "Сабаил" (31 000 / 24 400), "Туран Товуз" (11 000 / 21 000), "Шамахы" (13 000 / 14 100) и "Араз-Нахчыван" (8 200 / 11 300).