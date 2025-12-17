Россия рассматривает участие в консультативных встречах Центральной Азии и Азербайджана

Россия считает, что имеет смысл рассмотреть возможность о ее присоединении к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Азербайджана, этот шаг поможет укрепить координацию и создать более инклюзивную архитектуру безопасности. Об этом заявил первый секретарь посольства РФ в Таджикистане Алексей Зенько, выступая в Душанбе на международной научной конференции "Государства Центральной Евразии в процессе "интеграции интеграций": приоритеты, характер сопряжения, возможности", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в мире происходят масштабные геополитические трансформации, важнейшие из которых происходят на евразийском пространстве. Речь идет о создании и укреплении новых союзов, международных организаций, интеграционных объединений, продолжил дипломат.

"Мы с большим интересом наблюдаем за становлением формата "центральноазиатской пятерки". Отмечаем решение о присоединении к консультативным встречам [глав государств региона] Азербайджана. И учитывая географическую и историческую близость России к региону Центральной Азии, а также развитые экономические и транспортные связи, полагаем, что имеет смысл подумать о возможности подключить Россию к этому формату. Это помогло бы укрепить координацию, способствовать интеграции и создать более инклюзивную архитектуру безопасности при сохранении самостоятельности стран региона", - сказал Зенько.

Он добавил, что эти процессы будут безусловно способствовать укреплению взаимодействия, безопасности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом.

В ноябре по итогам седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии при Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ташкенте было принято решение о полноправном участии Баку в работе этого формата. Инициативу о проведении регулярных консультативных встреч глав государств региона выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в Казахстане.