Скорость Windows 11 упадет

В операционную систему (ОС) Windows 11 добавили службу, которая потенциально может замедлять производительность персональных компьютеров (ПК). Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках необязательного декабрьского обновления KB5072033 корпорация Microsoft активировала в Windows службу AppX. Журналисты объяснили, что раньше эта служба была отключена, однако с обновлением она будет активна по умолчанию. Работу этой службы связывают с падением производительности ПК и многочисленными сбоями.

Служба AppX управляет приложениями и обновлениями в магазине Microsoft Store. "Быстрый поиск в Google по запросу "служба Appxsvc" приводит к многочисленным сообщениям на форумах, где пользователи жалуются на этот системный процесс", - заметили авторы. Владельцы компьютеров жалуются, что служба нагружает центральный процессор (ЦП), оперативную память и может влиять на дисковое пространство. Так как AppX иногда требует много ресурсов устройства, в моменте производительность ПК может падать.

"Пользователи мощных компьютеров под управлением новых версий Windows 11 могут столкнуться с неприятным сюрпризом, поскольку процесс продолжит работать в фоновом режиме сразу после загрузки системы", - подчеркнули журналисты. Службу AppX можно отключить через реестр, но Microsoft настоятельно не рекомендует делать этого.