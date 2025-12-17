В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

17 декабря в Баку начала работу 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в рамках заседания заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с начальником 2-го управления Генерального штаба Вооружённых сил Турции, генералом армии Левентом Эргюном.

А.Гурбанов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, в том числе в военной, и подчеркнул важность дальнейшего расширения этого сотрудничества для обеих сторон.

Генерал армии Л. Эргюн, заявив, что проводимые встречи и совместные мероприятия будут и впредь интенсифицироваться, отметил, что взаимный обмен опытом будет полезен для обеих армий.

На встрече состоялось всестороннее обсуждение действующих механизмов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

На следующем этапе заседания высокоуровневого военного диалога подгруппы проанализировали текущее состояние двусторонних военных связей и обменялись мнениями по основным направлениям деятельности для выполнения задач, стоящих на перспективу.

В рамках 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, которое продлится до 19 декабря, подгруппы проведут встречи в Управлении международного военного сотрудничества и в Национальном университете обороны.