Названо количество частных компаний, работающих в оборонной промышленности

В настоящее время по лицензии в сфере оборонной промышленности работают 15 частных компаний.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев во время выступления на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников оборонной промышленности.

Министр отметил, что эти компании занимаются производством и исследованиями в области технологий дронов, искусственного интеллекта, электроники, радиоэлектронной борьбы, ракетных систем и других высокотехнологичных направлений.

В. Мустафаев добавил, что продукция ряда частных компаний уже передана Вооруженным силам в рамках государственного заказа.