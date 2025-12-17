В этой стране хотят ввести новый налог на электромобили

Правительство Японии активно обсуждает введение нового налога на электрокары, который будет напрямую зависеть от массы автомобиля, пишет портал ITHome. Предполагается, что к 2028 году новый налог дополнит уже существующие сборы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инициатива, предложенная Министерством финансов Японии, стала реакцией на растущее недовольство среди владельцев бензиновых автомобилей. Их возмущает отсутствие топливного налога у владельцев электромобилей. В качестве дополнительного аргумента приводится факт, что тяжелые электромобили с большими батареями быстрее изнашивают дорожное покрытие.

В ведомстве утверждают, что новый налог поможет привлечь средства для финансирования ремонта дорог. Согласно проекту, годовые ставки будут дифференцированы.

Для легковых электрокаров сумма сбора составит 3,6 тысячи иен, для автомобилей легче 2 тонн - 6,5 тысячи иен, для транспортных средств массой от 2 до 2,5 тонны - 20 тысяч иен, для машин тяжелее 2,5 тонны - 24 тысячи иен.

Планируется, что изменения включат в программу налоговой реформы на 2026 финансовый год. Однако автомобильная отрасль, независимые эксперты и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выступают против инициативы, опасаясь снижения популярности электрокаров.

В настоящее время для электромобилей в стране предусмотрены значительные льготы. Освобождение от налога на экологические показатели продлено до 31 марта 2026 года. Снижены автомобильный сбор и налог на приобретение легковых автомобилей в рамках "зеленых" инициатив. Для новых электромобилей налоговая ставка в следующем году будет уменьшена на 75 процентов. Кроме того, работает система экологических налоговых льгот, которая отменяет налог на массу автомобиля для электрокаров при первом и втором технических осмотрах. Этот режим действует до 30 апреля 2026 года.